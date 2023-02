'Sorrisão doce e largo', amigas lamentam morte de Ana Karolina em acidente

Saiba Mais Polícia Motociclista colide em carreta e morre em Campo Grande

A morte de Ana Karolina Torres da Silva, de 19 anos, gerou muita comoção nas redes sociais, principalmente por parte das amigas e pessoas que estudavam com a jovem, que fazia um curso para técnica de enfermagem, em Campo Grande.

Ana morreu durante a madruga em um grave acidente de trânsito na Avenida José Barbosa Rodrigues, na região da Vila Popular, quando bateu contra uma carreta - que fugiu do local após a colisão.

Amigas logo pela manhã publicaram algumas despedidas. A amiga Francielle Rodrigues fez duas declarações, quando postou um stories nas redes sociais em que diz: "Descansa em paz, Ana, me lembrarei de você com aquele sorrisão doce e largo".

E logo depois, ela publicou um texto de despedida. "Me lembrarei de você com aquela carinha de desconfiada pedindo para eu ficar longe e não ficar te olhando, porque quando ficávamos perto era só risada".

Rosalina Silva também aproveitou para deixar sua mensagem e nem passou pela cabeça que ele seria o último encontro entre elas. "Que Deus te receba de braços aberto, toda sorridente. Quem imaginava que ontem seria nosso último encontro. Que Deus conforte a família".

"Ai, amiga, como que eu queria que fosse mentira", disse outra pessoa próxima, enquanto outra amiga escreveu: "Volta para nós, polaca, diz que é mentira".

Entenda - Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima seguia na direção norte ao sul da avenida, na contramão, quando houve a colisão com o veículo longo.

O motorista da carreta não prestou socorro e fugiu do local, enquanto Ana Karolina ficou caída no chão e não resistiu aos ferimentos ocasionados no acidente.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar chegou ao local e colheu os detalhes do acidente. Ainda conforme o registro, há câmeras de seguranças na região que podem ter flagrado a colisão entre os veículos. O Corpo de Bombeiros esteve presente, mas apenas constatou o óbito.

