Sorteio de apartamentos atrai milhares de pessoas; confira o resultado

Cerca de oito mil pessoas lotaram a quadra de esportes da Escola Estadual Joaquim Murtinho na manhã deste sábado (29) para acompanhar o sorteio de 602 apartamentos em Campo Grande.

O secretário especial, Carlos Alberto de Assis, destacou que uma missão do estado é combater o déficit habitacional em Mato Grosso do Sul. “Pela primeira vez na historia é realizado o sorteio publico de residências, mostrando o compromisso do governador Reinaldo Azambuja em dar transparência para gestão”, afirmou.

Renato Englis foi um dos contemplados com uma residência no do Condomínio Residencial Sírio Libanês. Ele levou a esposa e o filho de onze anos para o sorteio. “Todo dia eu passava com meu filho em frente a construção do prédio, tirava uma foto e falava: filho vamos morar aqui. Estou muito feliz. Agradeço ao Governo do Estado”, disse.

Ao todo, 35.601 famílias participaram do processo de distribuição dos 602 apartamentos, sendo 210 moradias do Condomínio Residencial Portal Laranjeiras; 154 do Condomínio Residencial Sírio Libanês I, II e III; 119 do Residencial Jardim Aero Rancho 7; e 119 do Residencial Jardim Aero Rancho 8.

A diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, explicou que foram utilizadas duas variáveis independentes que geram números aleatórios, permitindo igualdade de tratamento a todos os candidatos, o que constitui um processo auditável. “Tudo foi feito para dar o máximo de transparência ao sorteio. Temos o compromisso de construir moradias para que famílias possa ter um lar”, disse.

A lista dos sorteados pode ser encontrada no site da Agehab e você pode acessar clicando neste link . Em um prazo de até 15 dias, as famílias devem agendar a apresentação dos documentos nos Postos de Atendimento “Fácil”.

Os sorteados devem apresentar: RG, CPF, comprovante de endereço atualizado, Relatório Resumo do Cadastro Único, holerite do último mês, Carteira de trabalho e Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos.

Depois de prontos, em 2020, os apartamentos devem ter prestações mensais com variação entre R$ 80 e R$ 220, conforme renda familiar do beneficiário. O valor será pago para a Caixa Econômica Federal (CEF) e os imóveis não podem ser vendidos ou alugados.

