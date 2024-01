Subea em Ação 2024: primeira ação do ano será na Vila Margarida nesta sexta

O “Subea em Ação”, programa de Prefeitura que leva atendimento veterinário aos bairros da Capital, realiza a primeira edição de 2024 na região da Vila Margarida, nesta sexta-feira (26). A Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal) chega ao bairro a partir das 8h, com consulta médico-veterinário, vacinação, vermifugação, microchipagem e avaliação para castração, além de orientação educativa contra os maus-tratos aos animais.

O projeto, que teve início em novembro do ano passado, já levou atendimento veterinário para os bairros como Jardim Noroeste, Moreninhas, Aero Rancho I, Estrela Dalva entre outros.

A iniciativa é uma forma de levar os atendimentos disponibilizados pela Prefeitura para os bairros e a atender a população que não consegue levar seu animal até a unidade.

Nas ações realizadas nos bairros, é necessário apresentar comprovante de residência e documento com foto, sem a obrigatoriedade do NIS. As senhas serão disponibilizadas até às 10h.

Serviço

CRAS Carlinda Pereira Contar (Vila Margarida);

Rua Kamiei Shimabuco, 08;

Sexta-feira (26);

Das 8h às 11h.

