'Subea em Ação' encerra o ano no CRAS das Moreninhas nesta quinta

Na próxima quinta-feira (21), a Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal) realiza o último ‘Subea em Ação’ de 2023 no CRAS Alair Barbosa de Rezende, localizado na Rua Pariris, 330, no bairro Moreninhas. Diferentemente das ações anteriores, esta iniciativa se estenderá ao longo de todo o dia, das 8h às 11h e das 12h às 15h.

O objetivo principal é ampliar o acesso da comunidade aos serviços municipais gratuitos, buscando reduzir o número de animais abandonados na cidade.

Os serviços oferecidos incluem consulta médico-veterinário, vacinação, vermifugação, microchipagem e avaliação para castração, abrangendo fêmeas e machos. Além disso, haverá orientação sobre a campanha “Dezembro Verde – Contra o Abandono”.

Para participar das atividades nos bairros, é necessário apresentar comprovante de residência e documento com foto. Senhas serão distribuídas até as 10h da manhã e até as 14h da tarde.

Serviço

Subea em Ação

Quinta-feira (21)

Das 8h às 11h e 12h às 15h

CRAS Alair Barbosa de Rezende

