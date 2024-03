'Subea em AÃ§Ã£o' estarÃ¡ no bairro Los Angeles nesta quinta-feira

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal, realizará mais uma edição do 'Subea em Ação' em Campo Grande. Dessa vez a população do bairro Jardim Los Angeles receberá a ação que conta com vários serviços gratuitos para cães e gatos.

Os moradores do bairro localizado na região do Anhanduizinho, vão encontrar serviços como: consulta veterinária, vermifugação, medicação para controle de pulgas e carrapatos, microchipagem, encaminhamento para castração de machos e fêmeas e orientações educativas contra os maus-tratos.

O programa visa levar os serviços oferecidos pela Prefeitura para população que por algum motivo não consegue levar seu animal até a unidade de atendimento da Subea.

A Subsecretaria destaca que nessas ações não é exigido o número do NIS do tutor, somente documento com foto e comprovante de residência.

Serviço

Quinta-feira (14);

Das 08h às 11h;

CRAS Los Angeles - Rua Artur Pires, 885.

