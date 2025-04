Subea leva atendimento veterinário para quatro bairros em abril; Confira

A Superintendência de Bem-Estar Animal (SUBEA) levará o consultório móvel veterinário para quatro bairros em abril. A ação busca atender pelo menos 100 animais por semana, oferecendo consulta veterinária, vacina antirrábica, vacina polivalente (para caninos) vermífugo, carrapaticida, microchipagem, além de avaliação para castração em uma das clínicas credenciadas com a prefeitura, tudo de forma gratuita, para cães e gatos.

Os bairros Jardim Inápolis, Vila Fernanda, Moreninha III e Recanto dos Rouxinóis terão distribuição de senhas, sendo 5 para consultas e 5 para castração, por período. Para atendimento, é necessário que o tutor leve documento com foto, comprovante de residência e o número do NIS atualizado nos últimos 24 meses. É importante que os tutores mantenham os animais devidamente contidos com coleiras ou em caixas de transporte.

Confira os locais e datas de atendimento em abril:

31/03 a 04/04 – ONG Casa da Sopa Vida Nova

Endereço: Rua Granito, 55 – Jd. Inápolis

Horário: 8h às 11h e das 13h às 15h

14/04 a 17/04 – Centro Social Comunitário

Endereço: Rua Francisco Antônio de Souza, 534 – Vila Fernanda

Horário: 8h às 11h e das 13h às 15h

22/04 a 25/04 – Clube de Mães Moreninha III

Av. Grande Floresta – Vila Moreninha III

Horário: 8h às 11h e das 13h às 15h

28/04 a 02/05 – CRAS Moema

Rua Querubina Garcia Nogueira, s/n – Recanto dos Rouxinóis

Horário: 8h às 11h e das 13h às 15h

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também