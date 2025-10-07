Menu
Subea realiza feira de adoção de cães adultos neste domingo

Evento será na Praça Bolívia, das 9h às 12h, com animais resgatados de maus-tratos

07 outubro 2025 - 18h37Taynara Menezes
Ação acontece domingo   (Foto: Divulgação )

A Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea), promove neste domingo (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, uma feira de adoção de cães adultos resgatados de maus-tratos. A ação acontece das 9h às 12h, na Praça Bolívia, localizada na Rua das Garças com a Rua Aníbal de Mendonça.

De acordo com a Subea, todos os animais passaram por avaliação veterinária, estão vacinados, vermifugados e, em sua maioria, castrados. 

Entre os animais disponíveis para adoção estão o Mister Black, Tico-Teco, Fiapinho, Manguiinha, Docinho de Leite e Zé Pãozinho. Todos são adultos e foram vítimas de abandono ou maus-tratos.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento com foto e comprovante de residência. Aqueles que não puderem participar do evento podem procurar a Subea durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Rui Barbosa, 3538 – Vila Alta.

