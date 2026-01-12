Sul-mato-grossenses podem aderir até fim do mês projeto de valor fixo na conta de luz

A população de Mato Grosso do Sul possuí até o dia 31 de janeiro para aderir ao projeto 'Plano Fixo da Energisa', que permite pagar mensalmente um valor fixo na conta de energia.

Inédito no Brasil, o projeto-piloto visa ajudar os consumidores com as cifras, principalmente para não serem pegos de surpresa e verem a luz aumentar em situações causadas por variações no consumo, uso intensivo de aparelhos no calor ou mudanças climáticas.

A empresa alerta que as mensagens, enviadas pelos canais oficiais, SMS e WhatsApp, são legítimas e não se tratam de golpe, mas sim de uma oportunidade para participar do projeto de experimentação tarifária conduzido em parceria com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Criado para trazer mais previsibilidade ao orçamento das famílias, o Plano Fixo se baseia no histórico individual de consumo dos últimos 12 meses de cada cliente. Com isso, o valor da fatura permanece estável ao longo do período escolhido, independentemente do aumento temporário do consumo em um determinado mês, por exemplo.

A adesão está disponível para consumidores com pelo menos um ano de histórico de faturas nas cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Paranaíba, Nova Andradina, Aquidauana e Coxim, que não sejam beneficiários de programas como a Tarifa Social nem possuam geração distribuída.

O processo é 100% digital, feito pelo aplicativo Energisa ON ou pela agência digital da companhia (energisa.com.br), sem necessidade de deslocamento. Não há cobrança extra nem fidelidade, e o consumidor pode solicitar o retorno ao modelo convencional a qualquer momento durante o período de até 12 meses de experimentação.

As inscrições ficam abertas até janeiro, e o início do faturamento fixo ocorre a partir de fevereiro de 2026. No momento da adesão, o cliente escolhe o período em que deseja fazer o acerto de saldo entre o valor pago no plano e a energia efetivamente consumida: trimestral, semestral ou anual. Caso consuma menos, recebe crédito na fatura; se gastar mais, paga a diferença no acerto.

