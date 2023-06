'Super Quarta': Shopping tem descontos de 60% e presenteia clientes com ingressos de cinema

Uma super promoção deve mexer com os bolsos dos consumidores nesta quarta-feira (14). Isso porque o Shopping Bosque dos Ipês traz novidades e descontos de até 60% em suas lojas, que incluem marcas de renome nacional, além de presentear clientes com ingressos de cinema e estacionamento a R$ 5 durante todo o dia.

Conforme divulgado pelo shopping, essa é a primeira edição da "Super Quarta do Desconto" e o intuito é atrair os consumidores para aproveitar os preços.

Participam da promoção lojas como Renner e Riachuelo, mas também incorporam a lista Anita Shoes, Renner, Riachuelo, Stilo A, Constance, ¼ Colchões e Enxovais, Saraiva, Cacau Show e Santa Bellezinha.

A Praça de Alimentação também entrou na rota dos descontos e Sweida Cozinha Árabe, Montanha Sweida estarão com preços diferenciados. A My Cookies apresenta a promoção de na compra de dois cookies, o terceiro sai de graça.

E os ingressos do cinema? Segundo o shopping, os primeiros cem clientes que fizerem as compras nesta quarta-feira e apresentarem as notas fiscais no SAC do Bosque dos Ipês, ganham um ingresso para curtir um filme na rede UCI Cinemas.

Serão válidas apenas compras realizadas no dia 14 de junho e a promoção é limitada a uma troca por CPF. A cada R$100 em compras nas lojas do shopping, os clientes cadastram os cupons e trocam por um ingresso.

Serviço: O Bosque dos Ipês está localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, no bairro Novos Estados. O telefone para contato é o (67) 3304-5555. É possível conferir as promoções da "Super Quarta do Desconto" no Instagram do shopping @bosquedosipes.

