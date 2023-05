Superando perda de Otávio, família pede por justiça: 'sua vida valia mais que um pix'

A família de Otávio Nunes, de 63 anos, ainda tenta superar a dor da partida do motociclista, que aconteceu na última segunda-feira (8), após ser atropelado pela namorada embriagada, também de 63 anos, na rua Cabo Verde, no Jardim Tijuca, em Campo Grande. O pedido de justiça é constante pelos familiares.

A sobrinha é uma das pessoas que mais sente falta do idoso. "Tio Otávio, sua vida valia muito mais que um pix. Dói demais, meu coração está em pedacinhos. Meu amor por você é imensurável. Saudade eterna".

Diante da situação, a filha de Otávio também se manifestou e foi enfática ao dizer que a vida do "valia muito mesmo". "Para alguns, porque para outros talvez foi um motivo de ele não dar mais trabalho né", questionou.

O principal ponto de reclamação é que a questão da namorada do idoso ter sido liberada pela Justiça. Nas redes sociais, o movimento ainda é grande pelo sentimento de dor, luto e o desejo por justiça. "Queremos esclarecimentos dos fatos e que à justiça seja feita".

Acidente e liberação da Justiça - Segundo o boletim de ocorrência do acidente, a idosa dirigia um Chevrolet Corsa Classic pela rua Cabo Verde no sentido norte ao sul, quando acertou o motociclista, que vinha no sentido oposto da via, causando uma colisão frontal.

A condutora recusou fazer o teste do bafômetro. Ela foi detida em flagrante e além de dirigir embriagada, provocando o acidente, tentou subornar o policial militar que atendia a ocorrência.

Irene passou por audiência de custódia na manhã da última terça-feira (9), quando recebeu a liberdade provisória da Justiça de Mato Grosso do Sul. Para tal decisão, o juiz de direito Aluizio Pereira dos Santos, levou em consideração a residência fixa, o bom comportamento da suspeita, que não tem passagens.

Porém, medidas cautelares foram impostas para a idosa, que são comparecer mensalmente para informar e justificar sua ocupação e comprovar seu endereço e recolhimento domiciliar no período noturno, das 19h às 6h e em período integral nos dias de folga.

