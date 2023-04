Superlotada, Santa Casa bloqueia entrada de novos pacientes nesta quinta

Nesta quinta-feira (27), a Santa Casa de Campo Grande emitiu novo comunicado de alerta em razão da superlotação do hospital. Desta vez, a unidade decidiu bloquear a entrada de novos pacientes da rede pública, nos serviços de Urgência e Emergência no pronto-socorro adulto e pediátrico do SUS (Sistema único de Saúde), das 9h às 15h.

“Devido à situação de completa exaustão dos recursos intra-hospitalares para manutenção mínima da assistência ao paciente, ocasionada pela superlotação do serviço, a Santa Casa de Campo Grande, por meio do Diretor Técnico, em suas atribuições institucionais e regulamentadas pelo CRM, resolve restringir totalmente a entrada de novos pacientes na Instituição a partir das 9h desta quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, pelas próximas 6h”, disse em nota encaminhada à imprensa.

Ainda conforme a instituição, a suspensão dos atendimentos pode ser prorrogada caso a questão não seja resolvida com urgência. “Assim, hospital segue sem condições técnicas para receber pacientes de forma segura. O risco de desassistência é iminente e já foi notificado às autoridades envolvidas (SESAU, MP e CRM)”, completou o texto.

Na área vermelha da unidade, há 20 pacientes, enquanto a capacidade é de apenas 6 leitos, segundo o hospital. São 16 pessoas internadas aguardando leitos de terapia intensiva e enfermaria. E deste total, 4 estão graves e intubados.

Já na área verde do Pronto-socorro, tem 64 pacientes, sendo 41 internados aguardando leitos de enfermaria e centro cirúrgico ainda sem previsão, e os demais estão em observação. Nesta unidade, a capacidade é de apenas 7 leitos.

No complexo, 2 pacientes estão no Centro Cirúrgico aguardando vagas, um para CTI e outro para enfermaria, também sem previsão. Na área vermelha pediátrica, 5 pacientes estão em estado graves e todos intubados. A capacidade técnica é de apenas 3 leitos. E tem a possibilidade de mais um paciente necessitar de ventilação mecânica. Enquanto na área verde tem 7 pacientes, sendo todos internados. Uma capacidade de 7 leitos.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou, por meio de nota, que a Santa Casa está restringindo acesso devido à superlotação, mas o município está encaminhando conforme aquilo que é compactuado com o hospital. "Com exceção da vaga zero, que é o paciente que está em situação muito grave e por lei o hospital é obrigado a recebê-lo. O restante, está sendo encaminhado o que está compactuado [com a instituição]. O Município já está em contato com os outros hospitais para fazer o remanejamento, se necessário", afirmou a Sesau.

*Matéria atualizada às 13h36 para acréscimo de informações

