Supermercados poderão funcionar até às 20h na véspera de ano novo na Capital

Os supermercados da capital estão autorizados a funcionar até às 20h no dia 31 de dezembro de 2025, véspera de Ano Novo. A orientação foi divulgada pela AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados).

De acordo com o órgão, a regra é estabelecida com base na Convenção Coletiva de Trabalho vigente.

Já no dia 1º de janeiro de 2026, feriado de Ano-Novo, os estabelecimentos do setor deverão permanecer fechados. A entidade reforça que, em caso de descumprimento das normas previstas na Convenção Coletiva, estão previstas penalidades, conforme orientação da assessoria jurídica da associação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também