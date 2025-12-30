Supermercados poderão funcionar até às 20h na véspera de ano novo na Capital

Os supermercados da capital estão autorizados a funcionar até às 20h no dia 31 de dezembro de 2025, véspera de Ano Novo. A orientação foi divulgada pela AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados).
De acordo com o órgão, a regra é estabelecida com base na Convenção Coletiva de Trabalho vigente.
Já no dia 1º de janeiro de 2026, feriado de Ano-Novo, os estabelecimentos do setor deverão permanecer fechados. A entidade reforça que, em caso de descumprimento das normas previstas na Convenção Coletiva, estão previstas penalidades, conforme orientação da assessoria jurídica da associação.Reportar Erro
