Cidade

Supermercados poderão funcionar até às 20h na véspera de ano novo na Capital

No dia 1º de janeiro de 2026, estabelecimentos devem permanecer fechados conforme Convenção Coletiva

30 dezembro 2025 - 11h47Taynara Menezes
Os supermercados da capital estão autorizados a funcionar até às 20h no dia 31 de dezembro de 2025, véspera de Ano Novo. A orientação foi divulgada pela AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados).

De acordo com o órgão, a regra é estabelecida com base na Convenção Coletiva de Trabalho vigente.

Já no dia 1º de janeiro de 2026, feriado de Ano-Novo, os estabelecimentos do setor deverão permanecer fechados. A entidade reforça que, em caso de descumprimento das normas previstas na Convenção Coletiva, estão previstas penalidades, conforme orientação da assessoria jurídica da associação.

