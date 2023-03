Suspeita de cegar tatuador fugiu do estado, aponta investigaÃ§Ã£o

Sônia Obelar Gregório, de 41 anos, acusada de jogar soda cáustica e cegar o ex-namorado, o tatuador Leandro Coelho, 30 anos, está foragida. Investigações da Polícia Civil apontam que a suspeita tenha fugido para outro estado.

O caso é investigado pelo delegado adjunto, Felipe Alvarez Madeira, da 5° DP (Delegacia de Polícia de Campo Grande), conforme ele a mulher tinha sido intimada a depor o inquérito, mas fugiu do estado.

A linha de investigação indica que o crime tenha sido premeditado e ela deve responder por lesão corporal gravíssima.

Crime

O crime ocorreu no dia 22 de fevereiro, no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. Leandro estava chegando em casa quando encontrou a ex-namorada, a qual terminou um relacionamento há 4 meses, ele parou sua motocicleta para conversar e a autora jogou o líquido corrosivo, que estava em uma caneca, no rosto do homem.

O rapaz foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde passou por cirurgia e foi confirmado que a vítima perdeu sua visão. A família do tatuador organizou uma vaquinha online para procedimentos cirúrgicos.

