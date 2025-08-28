Suspeito de estuprar e matar criança na Capital tinha registros por estupro

Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, principal suspeito de estuprar e matar Emanuelly Victoria Souza Moura, de 6 anos, em Campo Grande já possuía registros criminais desde a adolescência.

Em 2019, quando ainda era menor, ele foi internado na Unidade Dom Bosco por suspeita de estupro. Durante a internação, teria tentado abusar de outro interno e foi agredido com socos, chutes, golpes de madeira, asfixia, queimaduras e ingestão forçada de medicamentos misturados com água sanitária.

Ele sobreviveu, e um rapaz responde por tentativa de homicídio contra Marcos, processo que ainda tramita na Justiça. Marcos também acumula registros por violência doméstica e familiar, estupro de vulnerável (2019 e 2020), roubo, roubo qualificado e extorsão. Nem todos os registros significam em condenação pela Justiça.

Confronto — Nesta quinta-feira (28), Marcos teria confrontado policiais da Polícia Civil na Capital. A abordagem ocorreu na região do bairro Nova Campo Grande. Ele teria sido socorrido à UPA da Vila Almeida, onde acabou morrendo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também