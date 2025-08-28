Menu
Suspeito de estuprar e matar criança na Capital tinha registros por estupro

Durante internação na UNEI Dom Bosco, Marcos Willian sofreu tentativa de homicídio

28 agosto 2025 - 10h12Vinícius Santos
O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo - O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo -   (Foto: Divulgação)

Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, principal suspeito de estuprar e matar Emanuelly Victoria Souza Moura, de 6 anos, em Campo Grande já possuía registros criminais desde a adolescência.

Em 2019, quando ainda era menor, ele foi internado na Unidade Dom Bosco por suspeita de estupro. Durante a internação, teria tentado abusar de outro interno e foi agredido com socos, chutes, golpes de madeira, asfixia, queimaduras e ingestão forçada de medicamentos misturados com água sanitária. 

Ele sobreviveu, e um rapaz responde por tentativa de homicídio contra Marcos, processo que ainda tramita na Justiça. Marcos também acumula registros por violência doméstica e familiar, estupro de vulnerável (2019 e 2020), roubo, roubo qualificado e extorsão. Nem todos os registros significam em condenação pela Justiça.

Confronto — Nesta quinta-feira (28), Marcos teria confrontado policiais da Polícia Civil na Capital. A abordagem ocorreu na região do bairro Nova Campo Grande. Ele teria sido socorrido à UPA da Vila Almeida, onde acabou morrendo. 

