Suspensão de cortes não depende da concessionaria, diz Energisa

Uma série de decisões é tomada diariamente pelo setor público e privado no sentido de minimizar os efeitos do novo coronavírus na população. Uma das medidas consideradas como essenciais, é a garantia de fornecimento de serviços como água e energia.

Na semana passada, o prefeito Marquinhos Trad determinou a suspensão de cortes de água, em Campo Grande e outras medidas que beneficiam os clientes da Águas Guariroba, quando tiver início as cobranças. O mesmo é esperado pela Energisa, porém, segundo a concessionária, a medida não depende somente da empresa.

“Quaisquer medidas de desoneração aos consumidores só podem ser implementadas com a adequada análise do Ministério de Minas e Energia e da Aneel, que regula nosso setor”, informou a assessoria. Ainda de acordo com a concessionária, o tema é “complexo” e precisa envolver todos os segmentos que estão inseridos na conta de luz: geradores, transmissores, governos estaduais, governo federal e beneficiários de encargos e subsídios.

“Todo o setor de energia está unido em diálogo aberto com o Ministério de Minas e Energia e a Aneel por meio do recém-criado Comitê Setorial de Crise. A prioridade é buscar soluções que sejam pensadas em âmbito nacional”, concluiu.

Em entrevista nesta segunda-feira (23), à TV Morena, o governador Reinaldo Azambuja afirmou que espera uma resposta positiva da Aneel referente a suspensão de cortes de energia.

