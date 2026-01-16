Tá na rota? Fumacê passa por seis bairros de Campo Grande nesta sexta

A plicação do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como fumacê, passa por seis bairros de Campo Grande, nesta sexta-feira (16). Ação da Sesau ocorre das 16h às 22h e atende Coronel Antonino, Monte Castelo, Jardim Seminário, Los Angeles, Lageado e Centenário.

Para garantir maior eficácia do inseticida, a orientação é que os moradores abram portas e janelas, permitindo que o produto alcance os locais onde há maior concentração de mosquitos.

A Sesau alerta que o serviço pode ser adiado ou cancelado em caso de chuvas, ventos fortes ou neblina, condições climáticas que comprometem a aplicação do veneno.

O inseticida utilizado atua principalmente sobre os mosquitos adultos, sobretudo as fêmeas, responsáveis pela transmissão das arboviroses. Como outras espécies também podem ser atingidas, a aplicação é realizada de forma criteriosa.

