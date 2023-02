Tarifa de ônibus passa a ser R$ 4,65 a partir de amanhã

A tarifa de ônibus na Capital passará por um novo reajuste, a partir desta quarta-feira (1°) o valor passará a ser de R$ 4,65. A mudança foi anunciada pela prefeita de Campo Grande no último dia 14.

Conforme a Prefeitura o valor é menor que o previamente discutido, e levando em consideração o uso de dois passes diariamente, deverá ter um impacto de R$ 10 por mês nas contas dos usuários da Capital.

Além do subsídio por parte do governo do Estado, outro fator que influenciou no valor foi o projeto 853/23, aprovado por maioria durante Sessão Ordinária na Câmara dos Vereadores na manhã de hoje, que isenta o Consórcio do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) em cerca de R$ 10,8 milhões. Caso o imposto não tivesse sido zerado, nova tarifa seria de R$ 4,85.

O reajuste ocorre anualmente, e a previsão é que em março de 2024 o Consórcio Guaicurus já se prepare para outro aumento na tarifa. O contrato de concessão do transporte público para a empresa vai até 2034.

