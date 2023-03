Tarifa zero no transporte público é possível? Seminário discutirá opção

O seminário “Tarifa Zero no Transporte Público: é possível?” acontece dia 22 de março através da Câmara Municipal de Campo Grande e contará com a participação de Marcos de Souza, do Portal Mobilize, que irá abordar a adoção internacional da tarifa zero, falando dos ganhos com essa política, formas de financiamento e problemas experimentados nas cidades que adoram essa prática.

O presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos do Maranhão, Gilberto Lins Neto, irá falar da experiência para implantação da tarifa zero naquele estado.

O seminário é organizado pelo vereador Prof. André Luís, presidente da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana. “Teremos vários convidados do Brasil, no sistema on-line, participando dessa discussão sobre a tarifa zero no transporte coletivo. Várias cidades do Brasil já implantaram com sucesso a tarifa zero, queremos pegar a experiência e ver o que podemos fazer para melhorar o transporte coletivo de Campo Grande”, afirmou.

Devem participar também a diretora-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Berenice Maria Jacob Domingues, Janine de Lima Bruno, diretor-presidente da Agetran, Marcos de Souza, o coordenador do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), Rafael Calábria, representantes da Agência de Regulação dos Serviços Públicos, do Consórcio Guaicurus, da SPtrans (São Paulo Transporte), entre outros.

As inscrições para o evento começaram no dia 10 e seguem até dia 20 de março, clicando aqui .

