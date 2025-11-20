Taxa de Conservação Ambiental de R$ 15 será cobrada a partir de dezembro em Bonito

Prefeitura de Bonito começará a cobrar, a partir de 20 de dezembro, a Taxa de Conservação Ambiental (TCA), criada para financiar ações de preservação e manejo do patrimônio natural do município. A medida, estabelecida pela Lei Municipal nº 162/2021 e ajustada pela Lei nº 169/2022, segue modelos já adotados em destinos como Fernando de Noronha e reforça o compromisso do município com o turismo sustentável.

A cobrança será feita exclusivamente pelo portal turistapornatureza.com.br. Visitantes brasileiros pagarão taxa única de R$ 15, independentemente do tempo de permanência. Para estrangeiros, o valor será de R$ 15 por dia, calculado por pessoa. No site, o turista deverá registrar os dados dos integrantes do grupo, informar o período da viagem, gerar o valor devido e realizar o pagamento online. Após isso, os vouchers serão emitidos pela agência responsável.

Ficam isentos da TCA moradores de Bonito, crianças menores de 7 anos, trabalhadores e prestadores de serviço ativos no município. Não há necessidade de cadastro antecipado para a isenção, mas o visitante isento poderá precisar apresentar documentação caso seja solicitado pela fiscalização.

O pagamento da taxa garante ao visitante um Seguro Obrigatório válido durante toda a estadia. A cobertura inclui morte acidental e invalidez permanente de até R$ 20 mil cada, além de auxílio funeral de até R$ 5 mil. Em caso de acidentes em atrativos licenciados, acompanhantes terão direito a reembolso de hospedagem de até R$ 900, mediante nota fiscal e comprovação de internação. Também será disponibilizada assistência médica pré-hospitalar, com ambulância de suporte básico, equipe técnica e funcionamento diário das 7h às 19h, inclusive feriados, garantindo transporte imediato até o hospital da cidade.

Toda a arrecadação será destinada exclusivamente a ações ambientais. Entre as frentes contempladas estão ampliação da coleta seletiva, operação da usina de triagem e britagem de resíduos, manutenção de estradas vicinais, instalação de bueiros ecológicos, reflorestamento, recuperação de matas ciliares, monitoramento de rios e nascentes, manejo de córregos urbanos, proteção de áreas sensíveis e sinalização ambiental. A TCA também financiará projetos de educação ambiental, ações de conscientização, capacitação do trade turístico e melhorias na fiscalização, inclusive com uso de sistemas digitais.

Com a implantação da taxa, Bonito reforça sua estratégia de garantir sustentabilidade a longo prazo, preservação dos ecossistemas, segurança do visitante e manutenção da qualidade da experiência turística. O município afirma que o modelo segue o padrão de outros destinos brasileiros, como santo Amaro do Maranhão, Ilhabela e Campos do Jordão em São Paulo, que adotaram taxas ambientais para equilibrar o fluxo de visitantes com a proteção dos recursos naturais.

Mais informações serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Bonito.

