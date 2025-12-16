TCE-MS fiscaliza gestão e aplicação de recursos nas unidades básicas de Campo Grande

Equipes do TCE-MS (Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul) estarão fiscalizando diversas unidades de saúde durante a terça-feira, dia 16, como forma de entender a atuação da gestão e a aplicação de recursos, em Campo Grande.

A ação faz parte da etapa da "II Fiscalização Ordenada da Atenção Primária à Saúde", coordenada pelo conselheiro Osmar Domingues Jeronymo. As equipes vão percorrer as principais Unidades para inspeção física, registros fotográficos, análise documental, realização de entrevistas e aplicação de questionários.

Segundo informado pelo órgão, a coleta de dados através da fiscalização servirá para o diagnóstico situacional das unidades fiscalizadas, estabelecer paramentos para o monitoramento das eventuais melhorias recomendadas.

Além disso, os resultados vão revelar para os gestores as oportunidades de melhorias e os principais gargalos das unidades, permitindo a elaboração de um plano de ação para melhoras os serviços ofertados e assegurar uma prestação de serviço mais eficiente para a população.

A Atenção Primária à Saúde (APS), considerada a porta de entrada preferencial dos usuários no SUS, é responsável por atender a maioria dos problemas de saúde, resolvendo-os diretamente ou encaminhando-os para outros níveis de tratamento.

"A fiscalização do TCE-MS desempenha um papel fundamental para garantir que os recursos públicos destinados à saúde sejam aplicados de forma eficiente e que os serviços prestados atendam às necessidades reais da população. As UBS são a porta de entrada do SUS, responsáveis por resolver a maior parte dos problemas de saúde dos cidadãos, evitando superlotação de hospitais e garantindo prevenção, acompanhamento e cuidado contínuo. Ao identificar falhas estruturais, administrativas e sanitárias, o Tribunal oferece aos gestores municipais um diagnóstico preciso dos principais gargalos, possibilitando a adoção de planos de ação imediatos", diz trecho da nota do TCE-MS.

Essa etapa de fiscalização já ocorreu no interior de Mato Grosso do Sul, com as equipes percorrendo unidades de saúde de Jaraguari, Rio Negro, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Rochedo, Corguinho e Rio Verde de Mato Grosso.

A ação mobilizou 12 auditores e avaliou 40 unidades com foco na infraestrutura, funcionamento, condições sanitárias, atendimento, recursos humanos, equipamentos, disponibilidade de medicamentos, imunização e resolubilidade dos serviços oferecidos à população.

