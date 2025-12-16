Menu
Menu Busca terça, 16 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #1
Cidade

TCE-MS fiscaliza gestão e aplicação de recursos nas unidades básicas de Campo Grande

Ação faz parte da etapa da "II Fiscalização Ordenada da Atenção Primária à Saúde"

16 dezembro 2025 - 08h55Luiz Vinicius
Unidades básicas de saúde serão fiscalizadas pelo TCE-MSUnidades básicas de saúde serão fiscalizadas pelo TCE-MS   (TCE-MS)

Equipes do TCE-MS (Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul) estarão fiscalizando diversas unidades de saúde durante a terça-feira, dia 16, como forma de entender a atuação da gestão e a aplicação de recursos, em Campo Grande.

A ação faz parte da etapa da "II Fiscalização Ordenada da Atenção Primária à Saúde", coordenada pelo conselheiro Osmar Domingues Jeronymo. As equipes vão percorrer as principais Unidades para inspeção física, registros fotográficos, análise documental, realização de entrevistas e aplicação de questionários.

Segundo informado pelo órgão, a coleta de dados através da fiscalização servirá para o diagnóstico situacional das unidades fiscalizadas, estabelecer paramentos para o monitoramento das eventuais melhorias recomendadas.

Além disso, os resultados vão revelar para os gestores as oportunidades de melhorias e os principais gargalos das unidades, permitindo a elaboração de um plano de ação para melhoras os serviços ofertados e assegurar uma prestação de serviço mais eficiente para a população.

A Atenção Primária à Saúde (APS), considerada a porta de entrada preferencial dos usuários no SUS, é responsável por atender a maioria dos problemas de saúde, resolvendo-os diretamente ou encaminhando-os para outros níveis de tratamento.

"A fiscalização do TCE-MS desempenha um papel fundamental para garantir que os recursos públicos destinados à saúde sejam aplicados de forma eficiente e que os serviços prestados atendam às necessidades reais da população. As UBS são a porta de entrada do SUS, responsáveis por resolver a maior parte dos problemas de saúde dos cidadãos, evitando superlotação de hospitais e garantindo prevenção, acompanhamento e cuidado contínuo. Ao identificar falhas estruturais, administrativas e sanitárias, o Tribunal oferece aos gestores municipais um diagnóstico preciso dos principais gargalos, possibilitando a adoção de planos de ação imediatos", diz trecho da nota do TCE-MS.

Essa etapa de fiscalização já ocorreu no interior de Mato Grosso do Sul, com as equipes percorrendo unidades de saúde de Jaraguari, Rio Negro, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Rochedo, Corguinho e Rio Verde de Mato Grosso.

A ação mobilizou 12 auditores e avaliou 40 unidades com foco na infraestrutura, funcionamento, condições sanitárias, atendimento, recursos humanos, equipamentos, disponibilidade de medicamentos, imunização e resolubilidade dos serviços oferecidos à população.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

VÍDEO: Vereador pede reversão da exoneração de médica que criticou estrutura de UPA
Cidade
VÍDEO: Vereador pede reversão da exoneração de médica que criticou estrutura de UPA
ÔNIBUS SEGUEM NAS GARAGENS -
Cidade
Greve dos motoristas em Campo Grande ganha apoio popular e decisão da Justiça é criticada
Nova Samambaia
Cidade
Lei autoriza investimento social para melhorias habitacionais no Novo Samambaia
Foto: Arquivo Pessoal
Cidade
"Não tem jeito": Motoristas reclamam de rotatória na Capital durante chuvas
Condenado por homicídios -
Justiça
Condenado a 40 anos por matar ex-mulher e ex-sogro tenta reduzir pena no STJ
Foto: Divulgação
Cidade
MPT-MS realiza Cantata de Natal aberta ao público nesta terça-feira
Grande concentração de ônibus, Rui Barbosa amanheceu sem muito trânsito
Cidade
Trabalhadores enfrentam chuva, corridas caras e segundo dia sem ônibus na Capital
Folders foram colocados nas unidades de saúde
Cidade
Mais um em greve: dentistas paralisam por falta de condições de trabalho na Capital
Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande
Módulo de Saúde do Complexo Penitenciário do Jd. Noroeste -
Saúde
Prefeitura deixa faltar medicamentos até na cadeia e promotor investiga

Mais Lidas

Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande
Promessa do sindicato é nem chegar motoristas aos terminais
Cidade
Sindicato confirma greve de ônibus na segunda-feira na Capital
Justiça determinou retorno do transporte
Cidade
Liminar determina retorno de 70% do efetivo dos motoristas em Campo Grande