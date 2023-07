Telecentros para capacitações no formato EAD são inaugurados na Capital

O Projeto Telecentro no Meu Bairro, foi lançado na quarta-feira (12) para promover inclusão digital, oferecendo espaços físicos equipados com computadores e acesso à internet para os alunos matriculados nos 79 cursos de capacitação oferecidos pela plataforma de ensino a distância Juventude na Rota.

Três polos já começaram a operar localizados na Associação de Moradores do Bairro Coophavila II, na Avenida Marinha, 725; na Associação de Moradores do Bairro Coophatrabalho, na Avenida Florestal, 847; e na Associação de Moradores do Residencial Maria Aparecida Pedrossian.

Cada polo conta com capacidade para atender até 300 pessoas. Os horários de funcionamento estão atrelados ao período de atendimento das Associações onde estão instalados.

O funcionamento efetivo dos Telecentros nos bairros oferecerá aos alunos, de maneira totalmente gratuita, a estrutura necessária para que acessem ao conteúdo da plataforma de ensino a distância do Projeto Juventude na Rota, cumprindo todos os requisitos e prazos estipulados para conclusão do curso e, assim, receber o certificado.

“Garantir aos nossos jovens o acesso à tecnologia, ao desenvolvimento social, econômico, político e a qualificação para novas oportunidades, é primordial para nossa gestão. Oferecer cursos em plataformas digitais é um avanço, porém, não podemos nos esquecer daqueles que não têm um computador, ou um celular com acesso à internet e, por isso, mais uma vez, decentralizamos e democratizamos o acesso aos serviços oferecidos, para que o maior número possível de pessoas possa ser beneficiado”, disse a prefeita Adriane Lopes.

De acordo com a Sejuv, até o final do mês de agosto serão 10 polos em toda a cidade. Para atender os bairros que ainda não possuem pontos fixos, 20 notebooks foram adquiridos e unidades móveis serão montadas a fim de que as capacitações também sejam oferecidas nessas comunidades, em parceria com associações de moradores, clubes de mães e similares.

Juventude na Rota

A Prefeitura, por meio de parceria firmada entre as secretarias municipais da Juventude (Sejuv) e da Educação (Semed) e a Microcamp Educação Tecnológica, vai oferecer gratuitamente 79 cursos on-line para a população, através do programa.

Através de acordo firmado com o executivo da Capital, a Microcamp cederá por dez meses, vouchers de cursos on-line, que se fossem pagos, custariam R$ 1,9 milhão. Ao todo serão oferecidas 10 mil vagas para capacitações EAD numa plataforma com 1.600 horas/aula.

Os cursos serão ofertados também aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (Reme), que tenham idade a partir dos quinze anos. Servidores da Semed (Secretaria Municipal de Educação) é outro público que poderá ter acesso à plataforma para a qualificação on-line.

Para se inscrever no “Juventude na Rota” e usufruir da estrutura oferecida pelos Telecentros, o interessado deve procurar o polo mais próximo ou realizar cadastro presencialmente na Sejuv, localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, no Jardim dos Estados, no 3º andar do Edifício Marrakech, das 8h às 17h. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas pelos telefones (67) 3314-3577 ou (67) 99287-2008.

