Telefone do SAMU volta a funcionar após ficar fora do ar em Campo Grande

O comunicado foi feito pela SESAU através das redes sociais

26 agosto 2025 - 13h23Brenda Assis     atualizado em 26/08/2025 às 13h25

Após período de instabilidade, o telefone do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi restabelecido pelas autoridades. 

"Pedimos que a população utilize esse canal exclusivamente para emergências médicas", publicou a SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) no Instagram. 

Veja a publicação completa:

