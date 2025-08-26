Telefone do SAMU volta a funcionar após ficar fora do ar em Campo Grande

Brenda Assis atualizado em 26/08/2025 às 13h25

Após período de instabilidade, o telefone do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi restabelecido pelas autoridades.

"Pedimos que a população utilize esse canal exclusivamente para emergências médicas", publicou a SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) no Instagram.

Veja a publicação completa:

