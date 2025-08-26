Telefone do SAMU volta a funcionar após ficar fora do ar em Campo Grande

Após período de instabilidade, o telefone do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi restabelecido pelas autoridades.
"Pedimos que a população utilize esse canal exclusivamente para emergências médicas", publicou a SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) no Instagram.
Veja a publicação completa:
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Cidade
Com foco em obras e inclusão, Estado amplia ações em Campo Grande
Cidade
Furto de fios causa interrupção do 192 do SAMU na Capital
Cidade
Atenção! Ruas serão interditadas a partir das 13h na Capital; confira
Cidade
Proposta que muda regras do IPTU gera críticas e será tema de audiência pública na Capital
Cidade
Campo Grande celebra 126 anos com Corrida do Facho e Desfile Cívico-Militar no Centro
Cidade
Marcha para Jesus reúne fiéis nesta terça-feira em Campo Grande; confira a programação
Cidade
Publicada relação definitiva dos inscritos no concurso da Polícia Civil
Cidade
Aniversário de Campo Grande terá arrecadação de alimentos para o Asilo São João Bosco
Justiça
Juiz decreta prisão de motorista que causou acidente e matou criança em Campo Grande
Cidade