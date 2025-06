Tem planos para viajar na semana? Confira a programação de obras na MS-306

A MS-306 passa por intervenções para melhorias da pista e alguns trechos poderão sofrer interdições parciais para execução de serviços de manutenção.

Além da interdição parcial, a rodovia também terá pontos operando no sistema “pare e siga”, para controlar o fluxo de veículos e garantir a segurança tanto dos colaboradores quanto dos motoristas.



A equipe técnica da Concessionária divulga a programação antecipada para que os usuários possam planejar seus deslocamentos, evitando surpresas, mas também para ampliar a segurança no trânsito. "Manter o usuário informado é essencial, principalmente quando há intervenções que alteram o tráfego habitual. Orientamos que todos redobrem a atenção ao se aproximarem de locais sinalizados e respeitem as equipes que trabalham na pista", destaca o superintendente de engenharia da Way Brasil, Antônio Augusto Duboc Brauna.

Confira os trechos

Cuidados para quem trafega por trechos em obras

Durante a realização dos serviços, a Way-306 reforça algumas orientações importantes:

Respeite a sinalização e a orientação dos colaboradores de pista;

Reduza a velocidade ao se aproximar de obras ou locais com “pare e siga”;

Programe seus trajetos consultando antecipadamente a programação de obras;

Em caso de dúvidas, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento.

