Temendo crise de pandemia, Blues Bar vende créditos antecipados para clientes

Pensando nos amantes do rock, o Blues Bar, está vendendo créditos antecipados para os clientes consumirem quando o bar reabrir. Os créditos podem ser comprados no site do bar.

Com a pandemia de coronavírus, os shows desse período fechado foram adiados para novas datas posteriores. O proprietário da casa Ivan Torres, de 42 anos, explicou que serão feitos alguns shows in live com bandas locais que serão transmitidos pelo Instaram e Facebook.

Ivan também conta que a maior prioridade no momento é “proteger os colaboradores, músicos, fornecedores, prestadores de serviços e os clientes e amigos”, explica. Além do objetivo que é quitar as contas que estão ficando atrasadas, salários e ajudar os músicos.

Com o período de fechamento, shows como as bandas Cover, Red Hot, Aerosmith, Legião Urbana, System Of A Down entre outros, precisaram ser adiados.

Ivan ainda assume o compromisso de organizar uma festa para comemorar a retomada das atividades e, quem aderir à campanha, vai concorrer a brindes que serão sorteados ao longo desse período.

Deixe seu Comentário

Leia Também