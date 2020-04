Temperaturas voltam a subir em Mato Grosso do Sul

Feriado da Paixão de Cristo nesta sexta-feira (9) promete tempo claro e a volta gradual do calor em Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica tempo claro a parcialmente nublado em grande parte do Estado, exceto nas regiões centro-norte e sul onde o tempo terá características apenas de parcialmente nublado.

As temperaturas começam a se elevar a partir desta sexta, e neste dia podem variar entre 15°C e 34°C com tendência a ligeira elevação. A previsão do Inmet aponta elevação de ao menos 1°C por dia até o domingo de páscoa (12).

Os valores de umidade do ar podem registrar índices de 80% a 30%. Em Campo Grande o tempo será claro com períodos de parcialmente nublado.

Confira no mapa as condições de tempo e temperatura previstos pela climatologia para algumas cidades do Estado.

