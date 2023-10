Tempestade deixa árvores caídas e 80 ocorrências de problemas em semáforos; saiba onde

Os motoristas devem ter atenção redobrada em algumas vias da cidade devido à instabilidade no sistema de semaforização causada pelos temporais na quinta-feira (18). De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande (Agetran), foram 80 ocorrências de sinal intermitente ou desligado, que já estão sendo reestabelecidos.

Na Afonso Pena, na extensão desde o Shopping Campo Grande até o Paço Municipal os semáforos ficaram desligados ou intermitentes, mas já foram restaurados.

Equipes da Agetran, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana e Sisep foram acionadas para solucionar os problemas no trânsito e fazer a desobstrução nas vias.

As quedas de árvores são na: Afonso Pena próximo ao viaduto da Ceará; Arthur Jorge quase esquina com Dolor de Andrade; Rua 15 de Novembro próximo a Arthur Jorge; Rua Paissandu esquina com a Avenida Ernesto Geisel; Travessa Gurua; 25 de Dezembro com Rua da Paz; Rua Albert Sabin próximo ao número 2.334.

Já as ocorrências de semáforos desligados ou intermitentes foram identificadas na Avenida Júlio de Castilho; Tamandaré com Mascarenhas de Moraes; Paraíba com Afonso Pena, entre outros.

Energia

Além disso, A Energisa informou que a tempestade causou estragos ao sistema elétrico em várias regiões da cidade, devido a quedas de árvores sobre a rede e postes de distribuição, além de rompimentos de cabos. Neste momento, não há bairros sem energia na sua totalidade.



"As equipes estão atuando de forma ininterrupta nos reparos, para viabilizar o restabelecimento da energia nas localidades impactadas. Desde o início das ocorrências climáticas, foram contabilizadas 14.685 descargas atmosféricas (Climatempo). A empresa reforça o compromisso de atuar com segurança, a fim de normalizar, o quanto antes, o fornecimento de energia para os clientes atingidos".

Os bairros com impactos pontuais (não na totalidade) são:Universitário, Jardim São Lourenco, Vila Taquaruçu, Monte Castelo, Vila Nasser, Nova Lima, Vila Piratininga, Vila Jacy, Cruzeiro, Parque Residencial Uniao, São Francisco, Vila Nova Campo Grande, Itanhangá Park, Jardim Jockey Club, Caiçara, Portal Caiobá, Jardim Autonomista, Guanandi, Tiradentes, Coophavila II, Conjunto Jose Abrão, Parque Dos Novos Estados, Alves Pereira, Vila Santo Antonio, Vila Planalto, Jardim Centro-Oeste, Coronel Antonino, Moreninha, Vilas Boas, Jardim Dos Estados, Vila Sobrinho, Jardim Bela Vista, Santo Amaro, Chácara Dos Poderes, Vila Carlota e Jardim Seminário.



