Temporada Gourmet no Shopping Campo Grande oferece pratos a preços especiais

De 8 a 21 de setembro, o Shopping Campo Grande realiza a Temporada Gourmet 2025, evento que oferece pratos a preços especiais e reúne mais de 25 operações entre restaurantes, quiosques, cafeterias, docerias e lojas da Praça de Alimentação.

Os menus estão divididos em três categorias:

- Restaurantes exclusivos: menu completo por R$ 74,90;

- Praça de Alimentação: opções variadas por R$ 39,90;

- Cafeterias e sobremesas: combinações de doces e cafés especiais por R$ 19,90.

Entre os restaurantes participantes estão Coco Bambu, 067 Vinhos e Estação Sul. Na Praça de Alimentação, confirmaram presença Pedaço da Pizza, Subway, O Paulistinha, Skamoto, Bob’s, Brasil Caipira e Roasted Potato. Para cafés e sobremesas, os clientes poderão conferir menus especiais do Tea Shop, Biscoitê, Doces Momentos, Café do Ponto, Nutty Bavarian, Johny Joy, Mr Pretzels, Asmar’s, Sésamo, My Cookies, Kopenhagen e Fini, entre outros.

Cada estabelecimento pode criar experiências personalizadas dentro dos valores fixos, proporcionando diferentes sabores, texturas e combinações aos clientes.

Segundo Vanessa Miller, superintendente do Shopping Campo Grande, a Temporada Gourmet é uma das edições mais aguardadas. “É uma experiência que vai além da mesa. Os clientes aproveitam para transformar refeições em encontros, celebrar a amizade, fechar negócios ou simplesmente desfrutar de um momento de lazer”, afirmou.

O acesso aos menus com preços especiais está disponível apenas para clientes cadastrados no programa Cliente Estrela, que garante benefícios exclusivos. Informações detalhadas sobre os menus e operações participantes podem ser consultadas no aplicativo do Shopping Campo Grande e no site oficial a partir de 8 de setembro - www.shoppingcampogrande.com.br .

