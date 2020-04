Temporal causa problema na energia em todos os bairros da capital

Gabriel Neves com informações da assessoria

O temporal que atingiu Campo Grande, durante a madrugada desta terça-feira (14), afetou a rede elétricas de todos os bairros da cidade, segundo a Energisa, o rompimento de cabos ocorreu em áreas isoladas.

De acordo com a concessionária de energia, com a derrubada de arvores ocasionada pelos fortes ventos durante a noite, ouve o rompimento de cabos de energia em alguns pontos da cidade.

Eles também informaram que todos os bairros da cidade foram atingidos e atendimentos ainda estão sendo realizados no Jardim São Conrado, Jardim Tijuca, Conjunto Aero Rancho, Vila Carlota, Monte Castelo, Cruzeiro, Jardim Monte Líbano, Estrela Dalva, Mata do Jacinto, Vila Piratininga, Vilas Boas, Jardim TV Morena, Jardim Paulista, Jardim Autonomista, Conjunto Habitacional Estrela do Sul, Vila Nasser, José Abrão e Nova Campo Grande.

Segundo a Energisa, foi acionado um plano de continência triplicando o de equipes em campo se comparado a um dia normal. Os técnicos atuam para atender o volume atípico de ocorrências registradas no sistema e normalizar o mais rápido possível o fornecimento de energia aos clientes.

