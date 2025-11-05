Menu
Temporal deixa bairros sem luz e Energisa corre para reparar danos na Capital

Concessionária informou que houve problemas severos com queda de árvores, postes e rompimento de cabos

05 novembro 2025 - 12h29
Árvores caíram sobre fiação em pontos da cidadeÁrvores caíram sobre fiação em pontos da cidade   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Campo Grande foi atingida por um forte temporal no final da manhã desta quarta-feira, dia 5, que deixou a cidade um caos e virou de ponta cabeça. Um dos problemas enfrentados é a falta de energia, que é registrada em diversos bairros da capital.

Em nota, a Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia, informou que o temporal provocou danos severos à rede elétrica.

A situação envolve queda de árvores, galhos, placas e telhas que foram lançadas sobre a fiação, causando queda de postes e rompimento de cabos, provocando assim, a interrupção no fornecimento de energia elétrica.

A concessionária explicou que as equipes estão trabalhando para restabelecer o atendimento "o mais rápido possível".

"A distribuidora reforça que não se aproxime de cabos partidos em vias públicas".

