Cidade

Tendél formaliza expansão e confirma primeira data de 2026

A estreia do ano terá Pedro Paulo & Alex, e o cronograma inclui participação de Ana Castela

10 dezembro 2025 - 12h13Sarah Chaves
Temporada atual encerra no dia 12 de dezembro, na Expo Sidrolândia   (Arquivo Tendél)

O Tendél inicia 2026 com a primeira edição marcada para 31 de janeiro, com Pedro Paulo & Alex. O projeto, criado por Daniel Correia e Felipe Cavagnoli, entra no próximo ano com a meta de ampliar a operação e alcançar pelo menos quatro estados, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e São Paulo. A previsão é realizar entre 20 e 25 eventos ao longo do calendário.

O formato nasceu em Campo Grande inspirado nas antigas violadas, reunindo artistas em apresentações de proximidade com o público. Com o tempo, passou por diferentes feiras e municípios sul-mato-grossenses e se tornou um circuito regular, sem divisão de setores.

A parceria com a AgroPlay permitiu padronizar o modelo e levar o Tendél a eventos fora do estado, incluindo a participação em Barretos.

Para 2026, uma das confirmações é a presença de Ana Castela em uma das edições. Segundo os organizadores, a inclusão da artista integra a estratégia de ampliar o alcance do projeto e consolidar novas praças.

A temporada atual encerra no dia 12 de dezembro, na Expo Sidrolândia. A partir daí, o Tendél passa a concentrar esforços na expansão e estrutura das datas previstas para o próximo ano.

