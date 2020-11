Tenente que agrediu mulher algemada em delegacia é transferido para Capital  

O 2º tenente da Polícia Militar, André Luiz Leonel, afastado das funções por determinação do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), foi transferido para Campo Grande. Segundo a publicação, nesta terça-feira (24), do Diário Oficial do Estado (DOE).

A medida foi tomada depois do militar ter espancado uma mulher dentro do quartel em Bonito, no dia 26 de setembro deste ano. A transferência para a Capital, por "inconveniência da permanência" do tenente no comando do 3º Pelotão de Bodoquena.

O militar também foi dispensado da função de confiança que exercia como comandante da unidade. Ele deixa o trabalho de rua e assume responsabilidades administrativas.

O caso

Uma mulher de 44 anos, foi agredida por um 2º Tenente da Polícia Militar enquanto estava algemada em um Batalhão da PM de Bonito. O caso ocorreu no dia 26 de setembro, mas as imagens de câmeras de segurança só foram divulgadas neste domingo (22) e viralizaram nas redes sociais. A PM disse que identificou os policiais envolvidos e determinou a instauração de um Inquérito Policial Militar (IPM) para investigar os fatos.

