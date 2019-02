Terceiro Ecoponto da capital será inaugurado nesta quinta

Da redação com informações da assessoria

Será inaugurado nesta quinta-feira (7) às 9 horas o Ecoponto Nova Lima, numa área de 1.645 m² no cruzamento da rua Pacajús com a rua Galdino Afonso Vilela, no bairro Jardim Vida Nova.

Esse é terceiro Ecoponto inaugurado nos últimos 11 meses. Campo Grande já conta com o Ecoponto Panamá e Ecoponto Noroeste, localizados nos bairros de mesmo nome.

As estruturas visam expandir o atendimento ao cidadão assegurando destinação a outros resíduos que não são coletados nos serviços normais prestados pela Solurb. “O Ecoponto Nova Lima vem colaborar com a comunidade da região norte e de toda cidade, trazendo mais qualidade de vida e revertendo hábitos ainda existentes de descarte de resíduos volumosos em esquinas e terrenos baldios”, afirma Elcio Terra, superintendente da Solurb, concessionária responsável pelo Ecoponto.

O espaço fica aberto de segunda a sábado das 8 às 18 horas e acessível gratuitamente a qualquer cidadão, que poderá fazer o descarte em containers específicos e sinalizados para cada tipo de resíduo. Serão recebidos eletrodomésticos e eletroeletrônicos que não tem mais conserto, móveis inutilizáveis como sofás e cadeiras, entulhos de construção além de galhos e podas. O limite de descarte é de um metro cúbico por usuário do sistema, o que equivale a um volume de mil litros ou 650 kg de resíduos secos, podendo chegar a 850 kg quando se tratar de resíduos úmidos.

No local haverão ainda LEV’s, os Locais de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis domésticos. Para esses não existe limitação de quantidade.

A Solurb vai distribuir material explicativo sobre o Ecoponto e irá prestar orientação ao cidadão também pelo telefone 0800-647-1005 e pelo site da concessionária: www.solurb.eco.br.

