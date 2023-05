Terreno baldio é motivo de insegurança para moradores do Jardim Seminário

Um morador do bairro Jardim Seminário, em Campo Grande, tem procurado autoridades responsáveis para solucionar problemas em um terreno baldio na rua onde mora. No local abandonado, o mato tomou conta do terreno, assim como as árvores que já alcançaram os fios de energia no poste.

Ao JD1, o morador relatou que a situação está cada vez pior. "O terreno é enorme e está abandonado. As raízes de árvores estão tomando conta dos fios de energia. Nossa preocupação é dar algum problema, e ficarmos ser energia, ou até algo pior", iniciou ele.

O terreno, que fica localizado na Rua Diocese de Campo Grande, 357, também já foi motivo de assaltos nas casas vizinhas. "Já tivemos assaltos nas casas, por motivo desse terreno. Bandidos se escondem lá, e depois pulam muro. Acaba que fica muito perigoso para quem mora por aqui", contou.

Segundo o morador, ele e os vizinhos já tentaram contato com a Prefeitura para relatar o problema e pedir por soluções. "Entramos em contato com a Energisa também e eles disseram que quando o carro do corte estivesse disponível na região, iriam estar fazendo a limpeza dos galhos no poste desse terreno", disse ele.

Procurada pelo JD1, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano), informou que o problema já foi notado pelo órgão. "A Semadur informa que recentemente realizou vistoria fiscal na região do bairro Jardim Seminário e notificou o proprietário do terreno baldio pela falta de manutenção. Em relação à manutenção da rede de energia elétrica, o serviço é prestado pela concessionária, no entanto, será solicitado pela Semadur vistoria pelo relato da árvore estar em conflito com a rede. Caso seja constatado esse conflito será solicitada a poda de prevenção", diz a nota retorno.

À reportagem, a Energisa deu orientações sobre como a população tem que agir em casos como este. "A orientação é que nunca faça intervenção na rede, nem se aproxime de cabos e postes danificados, bem como árvore em contato com a rede. Somente equipe qualificada pode realizar esse tipo de serviço", disse em nota.

A Energisa reforçou ainda que o plantio inadequado das espécies é quem prejudica a qualidade do fornecimento de energia, por isso é fundamental que o tipo de árvore escolhida para plantio, seja no quintal de casa ou na calçada, tenha uma altura ideal para conviver em harmonia com a rede elétrica os galhos crescerem.

"Para executar o serviço de poda, é necessário ter alguém habilitado que possua os equipamentos de segurança. A concessionária orienta os consumidores para que priorizem o atendimento pelo Gisa: (67) 999800698 e aplicativo Energisa On", ressaltou.

Conforme a concessionária, as podas seguem as orientações da Semadur, principalmente para não prejudicar a vegetação. "O Guia de Arborização Urbana da Semadur traz procedimentos corretos e as técnicas para o planejamento da arborização da cidade, informações sobre escolha adequada das espécies, dicas de poda e remoção das árvores", concluiu.

