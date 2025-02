Terreno baldio na Chácara Cachoeira vira "criadouro" de mosquito da dengue

Um terreno baldio localizado na Rua Dr. Mário Édson de Barros, no bairro Chácara Cachoeira, vem dando dor de cabeça para moradores e trabalhadores da região, com materiais e equipamentos abandonados transformando o local em um "criadouro" do mosquito da dengue.

Ao JD1, a funcionária de um estabelecimento na rua, que preferiu não se identificar, contou que a situação é conhecida na região há pelo menos 4 anos, segundo relatos de outros funcionários do local.

“Estamos com esse problema aqui há tempos, eu trabalho ao lado do terreno, tem muito foco [de mosquito] da dengue, tem até uma betoneira abandonada”, detalhou, apontando para um dos equipamentos que foi deixado no local, acumulando água da chuva.

Segundo ela, funcionários já tentaram localizar o dono do terreno, mas não conseguiram, e apesar das reclamações na prefeitura, nada foi feito até o momento.

O JD1 tentou entrar em contato com a prefeitura de Campo Grande, mas não teve resposta até o fechamento da matéria. O espaço segue para posicionamento e manifestação.

