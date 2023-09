Território do Vinho é premiado pela revista Prazeres da Mesa

O restaurante campo-grandense Território do Vinho, foi reconhecido nacionalmente pela revista Prazeres da Mesa, de 2023. A casa venceu duas categorias do prêmio que homenageia os melhores da gastronomia, vinho e coquetelaria do Brasil, sendo “Melhor Carta de vinhos” e “Melhor carta de drinques”.

Comemorando seus 20 anos de existência, a premiação aconteceu no último dia 5 de setembro, no Hotel Hyatt em São Paulo. O evento, reuniu chefs, somelliers, produtores de vinhos e bartenders.

Para ser escolhido na categoria “Melhor da Taça”, é preciso passar pelo crivo de um júri técnico, altamente qualificado, que analisa uma série de pré-requisitos.

Melhor carta de vinho –

Uma das exigências para concorrer a Melhor Carta de Vinhos, o Território do Vinho participou na categoria Grande Excelência, onde as cartas devem ter mais de 100 rótulos. “Hoje temos 250 rótulos na casa”, conta Diogo.

O empresário explicou que a seleção dos vinhos que compõe a carta vem acontecendo há 13 anos. “Fomos o primeiro restaurante a oferecer para o cliente uma carta elaborada e com vários rótulos”.

Melhor carta de drinques –

Este é o segundo ano que o Território do Vinho recebe o prêmio de Melhor carta de drinques. “Somos bicampeões”, comemorou o dono do restaurante e empresário, Diogo Wendling.

Em 2022 o prêmio foi para inspiração pantaneira com a carta “Biomas do Pantanal”. Este ano foi a vez da “Miscigenação Brasileira”, criada pelo bartender de apenas 23 anos de idade, o campo-grandense José Vilela.

Ao todo, oito coquetéis que fazem parte do cardápio, premiado pela revista Prazeres da Mesa, que têm inspiração hispânica e portuguesa.

