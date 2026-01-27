'Terror' de muitos, baliza é encerrada oficialmente no teste do Detran-MS

O teste de baliza foi oficialmente encerrado no Detran de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A mudança entrou em vigor nesta segunda-feira (26) e marca o fim de uma das etapas mais temidas do exame prático para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. A partir de agora, a avaliação passa a ser feita apenas em percurso urbano, em situações reais de trânsito.

A despedida da baliza aconteceu na sexta-feira (24), quando foi aplicado o último exame no modelo antigo. A prova teve um significado especial para a estudante Maria Eduarda Franciozi, de 18 anos, que se tornou a última candidata a realizar a manobra dentro do pátio do Detran. Apesar da fama da baliza, ela afirma que o maior obstáculo sempre foi o nervosismo. “A baliza em si não era tão difícil, o problema é a pressão”, contou.

Além do fim da baliza, as novas regras também aumentaram a margem de erro permitida durante o exame. Antes, o candidato podia perder até três pontos. Agora, o limite passou para 10 pontos, com os erros sendo pontuados conforme a gravidade, seguindo as regras do Código de Trânsito Brasileiro.

As alterações foram oficializadas por portaria do Detran-MS publicada no dia 20 de janeiro e antecedem uma mudança nacional que deve padronizar os exames práticos em todo o país. Segundo o órgão, as regras adotadas em Mato Grosso do Sul são provisórias, até a publicação do manual brasileiro de exames de direção.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também