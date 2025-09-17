Menu
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro

A Defesa Civil pede que a população não ligue para números de emergência durante a simulação

17 setembro 2025 - 11h51Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

Os celulares em Campo Grande irão emitir um som de alarme como parte de um teste do novo sistema de alerta da Defesa Civil, o Cell Broadcast. A ação ocorrerá no dia 27 de setembro às 14h, no horário local, como parte da simulação para testar a tecnologia, que busca melhorar a comunicação em situações de risco.

O sistema Cell Broadcast envia alertas diretamente para os celulares, independentemente do aplicativo em uso ou do modo silencioso do aparelho sem a necessidade de instalação de aplicativos ou inscrição prévia. Durante o teste, os celulares exibirão uma mensagem de alerta, que só será removida após o usuário confirmar o recebimento clicando em “OK”.

Campo Grande foi selecionada junto com outras cidades do estado. O coordenador da Defesa Civil municipal, Enéas de Carvalho Netto, reforçou a importância de informar a população para evitar confusão. “Não é motivo para pânico, é um teste. O alerta só vai parar quando a pessoa clicar em ‘OK’ para confirmar o recebimento", explicou Enéas.

Durante o teste, os celulares em Campo Grande exibirão uma mensagem clara informando que se trata de um teste. A Defesa Civil pede que a população não ligue para números de emergência (192, 193, 199) durante o teste, para não bloquear chamadas reais de socorro.


Além de Campo Grande, o teste será realizado em Dourados, Corumbá e Três Lagoas, cidades selecionadas pela infraestrutura das Defesas Civis locais.

Vanguard - Sound

