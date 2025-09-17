Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro

Os celulares em Campo Grande irão emitir um som de alarme como parte de um teste do novo sistema de alerta da Defesa Civil, o Cell Broadcast. A ação ocorrerá no dia 27 de setembro às 14h, no horário local, como parte da simulação para testar a tecnologia, que busca melhorar a comunicação em situações de risco.

O sistema Cell Broadcast envia alertas diretamente para os celulares, independentemente do aplicativo em uso ou do modo silencioso do aparelho sem a necessidade de instalação de aplicativos ou inscrição prévia. Durante o teste, os celulares exibirão uma mensagem de alerta, que só será removida após o usuário confirmar o recebimento clicando em “OK”.



Campo Grande foi selecionada junto com outras cidades do estado. O coordenador da Defesa Civil municipal, Enéas de Carvalho Netto, reforçou a importância de informar a população para evitar confusão. “Não é motivo para pânico, é um teste. O alerta só vai parar quando a pessoa clicar em ‘OK’ para confirmar o recebimento", explicou Enéas.



Durante o teste, os celulares em Campo Grande exibirão uma mensagem clara informando que se trata de um teste. A Defesa Civil pede que a população não ligue para números de emergência (192, 193, 199) durante o teste, para não bloquear chamadas reais de socorro.





Além de Campo Grande, o teste será realizado em Dourados, Corumbá e Três Lagoas, cidades selecionadas pela infraestrutura das Defesas Civis locais.

