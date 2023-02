Therezinha Trad será enterrada às 16h no cemitério Parque das Primaveras

A professora Therezinha Mandetta Trad, de 85 anos, morreu na noite de quarta-feira (22) em decorrência de um aneurisma cerebral, em Campo Grande.

A matriarca da família foi encontrada sem vida pelos netos em sua residência. O velório está previsto para iniciar às 8h e o sepultamento às 16h, no Cemitério Parque das Primaveras

O horário de velório e sepultamento ainda não foram divulgados pela família.

Tia Tete, como era conhecida, foi casada com o ex-deputado federal e advogado, Nelson Trad, que faleceu no ano de 2011 aos 81 anos. Do relacionamento, o casal teve cinco filhos: Fátima, Maria Thereza, Marquinhos, Fábio e Nelsinho.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a morte da professora e muitas mensagens estavam sendo direcionadas para Therezinha.

