'Tirou de mim', diz pai aos prantos em velório de Ângela

Com um olhar bastante distante e emocionado, tentando entender tudo o que estava acontecendo, o pai de Ângela Maria Santos Vieira, de 27 anos, precisou ser colocado em uma cadeira de rodas diante de tamanha comoção no velório de sua filha.

O idoso precisará reconstruir sua vida dois meses após perder sua esposa, mãe da jovem, que faleceu em março - no mês dedicado à mulher, enquanto a moça veio a óbito no Dia das Mães. Ele não foi identificado por decisão própria e o JD1 Notícias respeitou.

"Minha filha é um amor de pessoa, com a família. Era boa. Mas infelizmente aparece essa pessoa na vida dela e acabou com tudo. Tirou minha filha de mim", disse aos prantos.

"Espero que a justiça seja feita, mas sei que é falho, ele vai pagar fiança e vai ser solto. Mas é um crime, o que ele fez é errado e não pode ficar assim", acrescentou ao dizer sobre a prisão de Willian Júnior Moraes Guimarães, de 25 anos, namorado de Ângela.

Embriagado, ele estava no volante do veículo Volkswagen Jetta, onde após furar o sinal do cruzamento da Avenida Mato Grosso com a rua Dr. Paulo Machado, colidiu contra uma Chevrolet Tracker.

O velório de Ângela acontece na Capela Funerária Campo Grande, na rua Dr. Dolor Ferreira de Andrade, no bairro São Francisco.

Acidente - Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas afirmaram para a Polícia Civil e Militar de Trânsito que o Jetta estava trafegando pela avenida no sentido centro ao bairro, quando avançou o sinal vermelho e atingiu o Tracker, que estava pela rua.

Após o impacto, o veículo de passeio derrapou na pista e atingiu o muro de um laboratório, enquanto a SUV rodou na via e parou no meio da Avenida Mato Grosso.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção do veículo automotor, se o agente conduz sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também