TJ cassa decisão judicial que impedia avanço da construção na Chácara Cachoeira

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) cassou recentemente a liminar concedida em dezembro de 2023 pelo juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, que suspendeu a Guia de Diretrizes Urbanísticas (GDU) nº 79/2023, expedida no Processo Administrativo nº 89.341/2022-87, referente à construção de um prédio com 94 unidades habitacionais na região da Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

A suspensão da GDU foi determinada em ação movida pela ONG Associação Auditar Brasil, ligada ao ex-vereador e engenheiro Marcelo Bluma. A entidade questionava o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), alegando que o empreendimento causaria aumento do fluxo de veículos, além de impactos ambientais e urbanísticos para a população local. Por isso, o juiz determinou a suspensão da autorização até que fosse realizada nova audiência pública.

O Município de Campo Grande recorreu ao TJMS contra essa suspensão, alegando que a decisão afetava diretamente a arrecadação de tributos, especialmente o ISS, e que a paralisação do empreendimento causaria insegurança jurídica, comprometendo investimentos em áreas como educação, saúde e geração de empregos.

A Associação Auditar Brasil contestou o recurso municipal, sustentando que o Município não teria legitimidade para recorrer, pois não mantém relação jurídica direta com a emissão ou anulação da GDU.

Ao analisar o recurso, o TJMS considerou que foi realizada audiência pública com participação do Poder Público, moradores e representantes da construtora, cumprindo os requisitos legais para avaliação do EIV. A Corte entendeu que há direito subjetivo à expedição da GDU e obrigação do Poder Público em concedê-la, desde que ausentes irregularidades legais ou conflitos com o zoneamento previsto no Plano Diretor.

O Tribunal destacou ainda que o controle judicial sobre atos administrativos é limitado à verificação da legalidade, não cabendo ao Judiciário interferir na avaliação de conveniência e oportunidade desses atos, sob risco de violação do princípio da separação dos poderes.

O TJMS também apontou que não há imposição legal para realização de nova audiência pública após complementações ao EIV, e que a autora da ação não indicou irregularidades formais ou substanciais que justificassem a suspensão da GDU.

Por fim, a Corte concluiu que a insistência em nova audiência pública, sem fundamento legal ou irregularidade comprovada, não justifica impedir a continuidade do processo administrativo de implantação do empreendimento.

Dessa forma, o TJMS deu provimento ao recurso do Município, cassando a tutela provisória que suspendia a GDU, autorizando a continuidade da construção do prédio na Chácara Cachoeira.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Cidade Disputa judicial pode parar construção civil na Capital

Reportar Erro

Saiba Mais Cidade Disputa judicial pode parar construção civil na Capital

Deixe seu Comentário

Leia Também