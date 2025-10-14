TJ confirma júri popular de homem que executou rapaz no Jardim Colúmbia

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) confirmou a realização do júri popular de Leandro Rojas de Souza, de 32 anos, acusado de matar a tiros Leonan Gabriel Barros Castilho, de 26 anos, no bairro Jardim Colúmbia, região norte de Campo Grande.

O crime ocorreu na madrugada de 29 de janeiro de 2024, em uma residência localizada na rua Urariocara. Após a decisão da 1ª Vara do Tribunal do Júri, o acusado recorreu, alegando ausência de indícios de autoria, na tentativa de evitar o julgamento popular.

No entanto, o recurso não foi aceito pelos desembargadores do TJMS, que consideraram o depoimento de uma testemunha ocular do ataque. O homem confirmou, tanto em sede extrajudicial quanto em juízo, que Leandro Rojas de Souza foi o autor dos disparos que ceifaram a vida de Leonan.

Segundo o Tribunal, a investigação reuniu robustos indícios de homicídio, e, diante da existência de múltiplas interpretações sobre a dinâmica dos fatos, a decisão de pronúncia foi mantida.

O julgamento deve ocorrer em breve, quando o acusado responderá formalmente perante o Tribunal do Júri. Além do homicídio, ele também responderá por porte ilegal de arma de fogo, nos termos do Art. 14 da Lei nº 10.826 (Estatuto do Desarmamento).

