TJ decide que cuidado com jazigos em cemitérios de Campo Grande é responsabilidade das famílias

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) decidiu que o Município de Campo Grande não é responsável pela manutenção de jazigos familiares no Cemitério Santo Amaro. A decisão afastou a condenação anterior que obrigava a Prefeitura a pagar indenização a uma família.

Por unanimidade, os desembargadores entenderam que a conservação, limpeza e adequação dos túmulos aforados são de responsabilidade dos concessionários e seus sucessores, conforme a legislação ambiental e normas municipais. Assim, o colegiado derrubou a condenação por danos morais imposta em primeira instância.

O relator do processo, desembargador Luiz Antônio Cavassa de Almeida, afirmou que divergências de informações de funcionários do cemitério, embora “lamentáveis”, não configuram conduta ilícita do município. Segundo ele, a obrigação civil decorreu da inércia da própria família e do não cumprimento das normas legais, o que exclui a responsabilidade do Município.

O TJMS destacou que o Município responde apenas pelas áreas comuns do cemitério, como vias de acesso e jardins. Aos aforados cabe a conservação dos jazigos. A Prefeitura, segundo os desembargadores, chegou a divulgar informações gerais sobre a necessidade de adaptação dos túmulos às normas ambientais no Diário Oficial.

A decisão manteve o direito da família de exumar e sepultar o pai da apelada no jazigo familiar, desde que sejam respeitadas as normas sanitárias previstas pela Resolução SES/MS nº 79.

O processo tramitava na 5ª Câmara Cível do TJMS, que deu parcial provimento ao recurso do Município, rejeitando a indenização por danos morais e mantendo a possibilidade de exumação.

