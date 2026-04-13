TJMS promove caminhada para incentivar adoção em Campo Grande

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) está organizando a “Caminhada pela Adoção 2026” e convida a população e instituições a participarem do evento, que será realizado no dia 24 de maio, a partir das 8h, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

A iniciativa tem como foco chamar a atenção para o direito de crianças e adolescentes crescerem em família, além de incentivar a adoção e ampliar o debate sobre o tema na sociedade.

Segundo o TJMS, o apoio de instituições é importante para dar mais alcance à ação, seja com divulgação ou parceria na realização. Também é possível contribuir com a estrutura do evento, com itens como camisetas, materiais de divulgação e outros recursos necessários.

A proposta é mobilizar a sociedade e dar visibilidade a uma causa que envolve diretamente o futuro de crianças e adolescentes que aguardam por um lar.

Serviço

Data: 24 de maio de 2026

Horário: 8h

Local: Parque dos Poderes – Campo Grande/MS

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