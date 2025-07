TJMS realiza Ação Cidadania #TodosPorElas pelo fim do feminicídio no Jacques da Luz

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), em parceria com diversos órgãos do Estado, realiza no próximo sábado (19) a Ação Cidadania #TodosPorElas pelo Fim do Feminicídio. O evento será no Parque Jacques da Luz, bairro Moreninhas, em Campo Grande, das 8h às 17h.

Na última terça-feira (15), uma reunião no Salão Pantanal do TJMS reuniu a desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJMS; a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel; a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes; secretários de Estado e representantes de várias instituições para apresentar os detalhes da ação.

Idealizada pela desembargadora Jaceguara, a ação visa transformar a campanha Todos por Elas em uma política pública descentralizada, alcançando diretamente as populações mais vulneráveis. Segundo a magistrada, “não é um evento, é um modelo, uma política pública, uma rede estratégica para salvar vidas e devolver dignidade a quem mais precisa.”

A iniciativa integra as medidas da atual presidência do TJMS, desembargador Dorival Pavan, para fortalecer as mulheres e combater o ciclo de violência doméstica.

Mais de 90 instituições públicas e privadas participam do evento, oferecendo gratuitamente mais de 300 serviços nas áreas de saúde, assistência social, educação, cultura, lazer, habitação, capacitação profissional e acesso à justiça. O foco principal é atender mulheres em situação de violência, prevenindo o feminicídio.

Entre os destaques está o atendimento especial às mulheres vítimas de violência, com orientações jurídicas, apoio psicossocial, serviços de saúde e oferta de vagas de emprego por uma grande rede atacadista. O gestor de RH da empresa informou que as vagas para operadoras de caixa, atendentes e outras funções terão condições especiais, como flexibilidade de horários, auxílio-creche, plano odontológico, vale-transporte, refeição no local e possibilidade de crescimento profissional.

Os serviços oferecidos incluem:

- Atendimentos jurídicos em família, trabalhista e previdenciária, com participação do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e OAB;

- Emissão de documentos como RG, CPF, título de eleitor e certidões;

- Atendimentos de saúde com vacinação, exames preventivos, orientação psicológica, odontológica e primeiros socorros;

- Cursos de capacitação e oficinas de geração de renda;

- Atendimento habitacional e negociação de débitos de serviços básicos;

- Atividades culturais, esportivas e recreativas para todas as idades.

A desembargadora Jaceguara destacou a importância da união entre poderes, empresas e sociedade civil para o sucesso da ação: “Essa ação só é possível porque mais de 90 parceiros entenderam que a violência contra a mulher é um problema de todos. Prevenir é salvar vidas.”

A primeira-dama, a prefeita e os demais parceiros reforçaram o compromisso de levar a iniciativa para outros bairros de Campo Grande e, futuramente, para outros municípios do Estado.

A Ação Cidadania #TodosPorElas é promovida pelo Sistema Fiems, TV Morena, Assembleia Legislativa, TJMS e Governo do Estado, com apoio de dezenas de instituições e lideranças comunitárias. O evento é gratuito e aberto a toda a população.

