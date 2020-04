TJMS realiza lives que abordarão combate da violência contra a mulher

A partir desta quinta-feira (16), o Tribunal de Justiça de mato Grosso do Sul (TJMS), inicia uma série de lives no Instagram do órgão que abordarão temas que afetam diretamente a mulher vítima de violência. O trabalho será realizado por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do TJMS.

De acordo com a juíza Helena Alice Machado Coelho, que responde pela Coordenadoria da Mulher, a ideia é levar informações relevantes principalmente durante o período de isolamento social, quando se está percebendo um aumento expressivo de casos de todo tipo de violência contra a mulher.

Assim, toda quinta-feira, às 18 horas, Helena Alice terá na transmissão ao vivo profissional que atuam na área para debater temas importantes, em linguagem simples, permitindo o amplo entendimento das questões debatidas. Nesta semana a iniciativa contará com a juíza Jacqueline Machado, da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, a primeira Vara de Medidas Protetivas no país, que fica na Casa da Mulher Brasileira.

A live terá como tema “o papel social da escola e as redes de proteção na prevenção à violência contra a mulher”. Ela contará também com Gina Vieira, professora no Distrito Federal, e Nizael Almeida, professor da educação básica e mestrando em Educação pela UEMS.

Para as próximas lives foram convidadas personalidades como a defensora pública Thais Dominato, coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem) em MS; Mafuane Odara, coordenadora de Projetos de Enfrentamento à Violência do Instituto Avon; Guilherme Valadares, editor-chefe do site PapodeHomem e membro do Comitê #ElesporElas, da ONU Mulheres.



“Teremos a participação do servidor Yuri da Silva Santos em uma das lives, para tradução simultânea em libras, e será um desafio. É uma iniciativa inédita no TJMS, embora já esteja em prática em outros tribunais e, por perceber que está dando certo, resolvemos sugerir esse formato. Esperamos alcançar muitas pessoas e ajudar quem precisa neste momento de isolamento social”, explicou a juíza Helena.

As lives prometem muita informação importante, com personalidades atuantes e com uma linguagem descontraída. Você não vai perder essa chance de agregar conhecimento, vai? O Instagram do Tribunal de Justiça é @TJMSOficial.

