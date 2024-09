TJMS recebe inscrições para Concurso do Monumento do Fórum até hoje

O TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) encerra nesta sexta-feira (6), as inscrições para a participação no concurso de seleção do novo monumento do Fórum de Campo Grande.

O concurso, iniciado em 21 de maio deste ano, visa escolher uma obra inédita que represente a Justiça e o Direito, refletindo a cultura e a regionalidade de Mato Grosso do Sul.

Os premiados serão recompensados com R$ 50.000,00 para o primeiro colocado, R$ 30.000,00 para o segundo e R$ 15.000,00 para o terceiro. Além disso, o vencedor terá a chance de executar a obra, com um orçamento estimado de R$ 300 mil.

O TJMS ressalta que muitos candidatos ainda não completaram o envio dos documentos necessários, o que pode resultar na perda da inscrição.

Para mais informações sobre o concurso, os interessados podem entrar em contato com o Departamento de Compras e Licitações do TJMS, pelo telefone (67) 3314-1329/1517, das 12 às 19 horas, ou pelo e-mail [email protected].

