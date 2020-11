TJMS transfere data de feriado do Dia da Justiça

Publicado no Diário da Justiça desta sexta-feira (6) a Portaria nº 956/2020, assinado pelo Des. Paschoal Carmello Leandro, presidente do Tribunal de Justiça, referendada pelo Conselho Superior da Magistratura, que altera a data para a comemoração do Dia da Justiça.

Assim, fica transferido o feriado do dia 8 de dezembro (terça-feira), em que se comemora o Dia da Justiça, para o dia 7 de dezembro de 2020 (segunda-feira), não havendo expediente forense no Foro Judicial de primeira e segunda instâncias na data referida.

Importante lembrar que a portaria que divulga a relação dos feriados e estabelece os pontos facultativos do ano de 2020 no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, para efeitos administrativos e jurisdicionais, foi publicada no Diário da Justiça do dia 8 de janeiro de 2020.

