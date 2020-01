"Todos devem ajudar", diz Marquinhos ao lançar megaoperação contra dengue

O prefeito Marquinhos Trad lançou na manhã desta quarta-feira (22) uma megaoperação de combate a dengue e destacou a importância da ajuda da população, na limpeza de seus quintais e cuidados nas residências.

Marquinhos destaca que não é possível invadir um imóvel. “Tem casas que dão vergonha de falar que moram seres humanos. Os que matem a casa limpa sofrem pelos que não cuidam. Que a gente conscientize esse pessoa a cuidar do próximo”, discursou. Dados da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) revelam que 80% dos focos estão nas residências.

Para o secretário da Sesau, José Mauro Filho, a quantidade apontada pelo levantamento é preocupante. “São locais que estão criando os mosquitos e que recorrentemente vem acontecendo a epidemia, com óbitos. Foram três mortes no início do ano”, contou. Ele ainda ressalta que Campo Grande ainda não passa por uma epidemia, mas está perto. “Estamos tomando atitude antes que a situação se agrave”, disparou sobre a campanha.

A ação também contará com o fumacê no combate com10 mil litros de inseticida, onde 40% será destinado para uso em Campo Grande.

A operação começa pela região do Imbirussu por ter apresentado alto índice de infestação. No total, a ação será deflagrada em 70 dias e atingirá todas as regiões da capital, com apoio da Sisep, Exército e Guarda Municipal (no caso de imóveis fechados), além do setor privado.

O secretário da Sisep, Rude Fioresi, explicou qual será o apoio da secretaria na ação. “Faremos a limpeza das áreas públicas, o recolhimento dos materiais nas áreas de transbordos. Ao todo, são quatro pontos de coleta distribuídos nas regiões”, disse.

Os trabalhos devem durar em torno de sete dias em cada região, respeitando a ordem pré-definida, confira o cronograma:

1ª Semana – 22 a 28 de janeiro, no Imbirussu.

2ª Semana – 29 de janeiro a 4 de fevereiro, no Anhanduizinho.

3ª Semana – 5 a 11 de fevereiro, no Bandeira.

4ª Semana – 12 a 18 de fevereiro, no Prosa.

5ª Semana – 19 a 25 de fevereiro, no Lagoa.

6ª Semana – 26 de fevereiro a 3 de março, no Segredo.

7ª Semana – 4 a 10 de março, no Centro.

