'Todos em Ação' levará serviços de cartório, saúde e beleza a região do Santa Emília

A Escola Municipal Professora Maria Tereza Rodrigues, Bairro Jardim Santa Emília recebe a quarta edição do Programa “Todos em Ação, a Prefeitura Mais Perto de Você” acontece na próxima semana, dia 11 de novembro, das 8h às 13h para encerrar o calendário de 2023.

Equipes da Prefeitura vão oferecer mais de 70 serviços envolvendo todas as secretarias municipais. Da união entre a iniciativa pública e privada, o Mutirão vai levar ao todo mais de 200 serviços gratuitos dos mais diversos segmentos, como, saúde, beleza, serviços de cartório, contábeis e administrativos, dentre outros.

“Nós sabemos que nem sempre é fácil se deslocar até as Secretarias, então temos realizado esse mutirão trazendo as Secretarias e os serviços até as comunidades, com resolutividade”, pontuou a prefeita Adriane Lopes.

No período em que estiver na região, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) executam serviços de varrição, capina manual, roçada mecanizada, pintura de meio-fio, patrolamento, além de tapa buracos, substituição de lâmpadas, manutenção da fiação e limpeza de bocas de lobo obstruídas.

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) estará com oferta de vagas de emprego, carteira de trabalho digital e atendimento da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho. O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) estará com triagem de consulta médica, atendimento médico clínico geral e atendimento médico clínico pediátrico.

Os animais também terão atendimento especial. São diversos serviços gratuitos voltados para os pets, como: diagnóstico rápido da Leishmaniose Visceral Canina, vacinação contra a raiva, microchipagem em cães e gatos, atendimento médico-veterinário, encaminhamento para castração e vermifugação.

A programação inclui apresentações culturais e musicais, gincanas, pintura facial, oficina de balão, brincadeiras para as crianças com direito a pipoca, algodão doce, brinquedos infláveis e sorteio de brindes.

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) estará com atendimento para revalidar o cadastro das pessoas inscritas no programa de habitação social.

Nesta edição, mais de 120 casais devem regularizar a união civil, tudo de forma gratuita. Emissão da primeira a segunda via do RG, cadastro de passe livre, emissão de boletim de ocorrência e distribuição de mudas frutíferas estão entre os serviços que serão ofertados no próximo ‘Todos em Ação’.



Serviço – Mutirão – Todos em Ação no Bairro Santa Emília

Data: 11 de novembro (sábado)

Horário: das 8h ao meio-dia

Local: Escola Municipal Professora Maria Tereza Rodrigues

Endereço: Rua Coronel Adauto Barbosa, 350 – Bairro Jardim Santa Emília

