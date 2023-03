Todos em AÃ§Ã£o: moradores do Anhanduizinho recebem primeira ediÃ§Ã£o do ano

No próximo dia 25 de março, acontece a primeira ação de 2023 do‘Todos em Ação – A Prefeitura mais perto de você’. O evento, com mais de 70 serviços oferecidos gratuitamente, será realizado das 8h ao meio-dia, na Escola Municipal Tomaz Ghirardelli, localizada na Rua Lúcia dos Santos, 386, no Parque do Lageado.

Atividades culturais e recreativas, atendimentos de saúde, avaliação física, cortes de cabelo, emissão de documentos e feira de emprego, são algumas das opções disponíveis a população da região do Anhnaduizinho, na primeira edição do ano.

“Assim como nas edições anteriores, levaremos esses serviços a todas as regiões urbanas de Campo Grande. Um programa que nos alegra muito, por nos permitir estar um mais perto da nossa gente e, além de poder proporcionar esses serviços, também ouvir, e saber que o ‘Todos em Ação’ traz esse sentimento de pertencimento ao campo-grandense”, ressaltou a prefeita Adriane Lopes.

Ao longo do dia, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) promoverá atividades de educação para o trânsito com o Clube do Setinha, orientações voltadas ao passe do estudante, expedição da credencial do idoso.

Além de assistir à apresentação da banda musical da Guarda Civil Metropolitana, os participantes ainda poderão conhecer o canil da GCM que, durante o evento, realizará ações da Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, orientações e recebimento de denúncias.

Na tenda da Sejuv (Secretaria da Juventude), os que passarem pelo ‘Todos em Ação’ encontrarão oportunidades para o mercado de trabalho com vagas de emprego e estágio, e ainda realizar inscrições para cursos profissionalizantes, agendar para tirar a 1ª via do RG e consulta com nutricionistas.

A SEMU (Subsecretaria de Políticas para a Mulher), também estará presente com orientações e divulgação dos serviços da Casa da Mulher Brasileira.

Serviço

Programa Todos em Ação na região do Anhanduizinho;

25 de março (sábado);

Das 8h às12h;

Escola Municipal Tomaz Ghirardelli;

Rua Lúcia dos Santos, Parque do Lageado.

